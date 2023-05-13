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Гонщик клиентской команды «Дукати» Мартин впервые за два года победил в гонке MotoGP

Пилот Pramac стартовал с пятого места и обогнал в гонке лидера чемпионата.
13 мая 2023 16:59
автор: Александр Евграфов

Гонщик Pramac Ducati испанец Хорхе Мартин победил в спринтерской гонке пятого этапа чемпионата мира MotoGP. Эта победа стала для него первой за два года.

Вторым финишировал пилот KTM южноафриканец Брэд Биндер, отставший от победителя на 1,840 секунды, дополнил тройку лучших лидер чемпионата и действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя (+2,632).

Баньяя стартовал с поула, но на четвертом круге на его «Дукати» возникли проблемы и он пропустил вперед Мартина, а спустя еще несколько кругов и Биндера.

Шестикратный чемпион мира пилот Honda Марк Маркес, вернувшийся после пропуска трех этапов из-за травмы, финишировал пятым. Гонщики команды Валентино Росси – Лука Марини и Марко Бедзекки закончили спринт четвертым и седьмым соответственно.

Лидерство в общем зачете сохраняет Франческо Баньяя (94 очка), на второе место вышел Брэд Биндер (71 очко), обойдя Марко Бедзекки (68 очков).

Основная гонка этапа состоится в воскресенье, 14 мая. Она будет 1000-й гонкой в истории MotoGP.

источник: «Советский спорт»
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