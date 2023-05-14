Бедзекки победил на Гран-при Франции, чемпион мира Баньяя снова упал

Итальянский гонщик команды Валентино Росси VR46 Racing Team Марко Бедзекки победил на Гран-при Франции, пятом этапе чемпионата мира MotoGP и 1000-й гонке в истории серии.

Стартовав с седьмого места, он прорвался вперед и второй раз в этом сезоне добился победы в основной гонке этапа. Во многом это удалось еще и сходам впереди едущих соперников. Вторым финишировал победитель субботнего спринта Хорхе Мартин, отставший , третьим Жоан Зарко. Все трое выступают на мотоциклах «Дукати».

Действующий чемпион мира Франческо Баньяя в третий раз в сезоне не доехал до финиша, завершив гонку падением. Однако итальянец смог сохранить лидерство в общем зачете, опережая Бедзекки, у которого 93 очка, на одно очко.

Следующий этап чемпионата мира состоится в Италии, на трассе Муджелло 11 июня.