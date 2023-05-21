Зрительница соревнований по мотокроссу в Крымске попала под мотоцикл, перебегая трассу

Зрительница соревнований по мотокроссу, проходящих в Крымске (Краснодарский край) выбежала на трассу, намереваясь перебежать ее к другой трибуне, и попала под мотоцикл, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам очевидцев, 60-летняя женщина захотела перебежать на другую сторону трассы, поскольку там находилась ее дочь. Однако в этот момент на трассе появился мотоцикл и сбил ее. Соревнования были досрочно завершены.

Оба пострадавших были доставлены в больницу. У 19-летнего гонщика травма носа, у женщины диагностировано сотрясение мозга и перелом ноги.