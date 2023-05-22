Панфилов и Митяев победили в гонках в классе «суперпродакшн», у Голикова два подиума

Пилот Дмитрий Брагин выиграл обе гонки второго этапа Российской серии кольцевых гонок в классе «Туринг», который состоялся в Смоленске, сообщает «Матч ТВ».

Брагин на Cupra Leon стартовал в субботней гонке с поула, а в воскресенье с реверсивной решетки – 10-м и оба раза приехал первым. Вторым финишировал Кирилл Ладыгин из Lada Vesta, замкнул тройку лучших Рустам Фатхутдинов. В субботней гонке свой первый подиум в РСКГ оформил Александр Смоляр.

В классе суперпродакшн обе гонки этапа выиграли пилоты команды «АвтоВАЗа» Леонид Панфилов и Михаил Митяев. Два подиума в двух гонках завоевал гонщик Lubsar Delrus Neva Motorsport Роман Голиков, бронза в субботу и пятое место в воскресенье у его напарника – Николая Виханского.

«Мы довольные выступлением пилотов команды, высокими результатами частного коллектива, который навязывает борьбу заводской команде Lada и серьезному сопернику на Subaru BRZ из команды Sofit Racing Team», - заявил представитель команды Руслан Халитов.

В классе Спортпрототип CN в воскресенье победил Константин Сугробов в гонке. Александр Дударев дважды был лучшим в категории Shortcut и возглавил чемпионат, Кирилл Киракозов дважды побывал на подиуме (суббота – второе место, воскресенье – третье), призерами также стали Алексей Хаиров и Степан Крумилов.

В ретрозачете снова победил Владимир Черевань, тройку лучших дополнили Вячеслав Донец и Иван Тараканов. В группе «Жигули1600» победу отпраздновал Игорь Шунайлов, серебро у Ивана Тараканова, третьим финишировал Артем Фридман.

Следующий этап чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам пройдет в Казани 17–18 июня.