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Панфилов и Митяев победили в гонках в классе «суперпродакшн», у Голикова два подиума

Второй этап Российской серии кольцевых гонок состоялся в Смоленске.
Панфилов и Митяев победили в гонках в классе «суперпродакшн», у Голикова два подиума
22 мая 2023 12:28
автор: Александр Евграфов

Пилот Дмитрий Брагин выиграл обе гонки второго этапа Российской серии кольцевых гонок в классе «Туринг», который состоялся в Смоленске, сообщает «Матч ТВ».

Брагин на Cupra Leon стартовал в субботней гонке с поула, а в воскресенье с реверсивной решетки – 10-м и оба раза приехал первым. Вторым финишировал Кирилл Ладыгин из Lada Vesta, замкнул тройку лучших Рустам Фатхутдинов. В субботней гонке свой первый подиум в РСКГ оформил Александр Смоляр.

В классе суперпродакшн обе гонки этапа выиграли пилоты команды «АвтоВАЗа» Леонид Панфилов и Михаил Митяев. Два подиума в двух гонках завоевал гонщик Lubsar Delrus Neva Motorsport Роман Голиков, бронза в субботу и пятое место в воскресенье у его напарника – Николая Виханского.

«Мы довольные выступлением пилотов команды, высокими результатами частного коллектива, который навязывает борьбу заводской команде Lada и серьезному сопернику на Subaru BRZ из команды Sofit Racing Team», - заявил представитель команды Руслан Халитов.

В классе Спортпрототип CN в воскресенье победил Константин Сугробов в гонке. Александр Дударев дважды был лучшим в категории Shortcut и возглавил чемпионат, Кирилл Киракозов дважды побывал на подиуме (суббота – второе место, воскресенье – третье), призерами также стали Алексей Хаиров и Степан Крумилов.

В ретрозачете снова победил Владимир Черевань, тройку лучших дополнили Вячеслав Донец и Иван Тараканов. В группе «Жигули1600» победу отпраздновал Игорь Шунайлов, серебро у Ивана Тараканова, третьим финишировал Артем Фридман.

Следующий этап чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам пройдет в Казани 17–18 июня.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Панфилов и Митяев победили в гонках в классе «суперпродакшн», у Голикова два подиума
Панфилов и Митяев победили в гонках в классе «суперпродакшн», у Голикова два подиума
Второй этап Российской серии кольцевых гонок состоялся в Смоленске.
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