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Чемпион мира MotoGP и лидер первенства Баньяя сломал лодыжку

Но итальянец намерен принять участие в домашней гонке.
22 мая 2023 14:12
автор: Александр Евграфов

Действующий чемпион мира MotoGP, пилот «Дукати» Франческо Баньяя получил перелом лодыжки во время падения, случившегося в основной гонке MotoGP на пятом этапе чемпионата мира, сообщает пресс-служба команды.

Баньяя сошел в гонке после столкновения с испанцем Мавериком Виньялесом. По итогам медицинского обследования итальянскому мотогонщику был диагностирован частичный перелом правой лодыжки.

По данным пресс-службы, Баньяя взял небольшой отпуск для восстановления и намерен выступить на следующем этапе чемпионата, Гран-при Италии, который станет для него домашним.

Гран-при Италии состоится 10-11 июня в Тоскане. После пяти этапов Баньяя набрал 94 очка и лидирует в личном зачете чемпионата, на очко меньше у его соотечественника Марко Бедзекки.

источник:
Чемпион мира MotoGP и лидер первенства Баньяя сломал лодыжку
Но итальянец намерен принять участие в домашней гонке.
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