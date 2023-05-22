В Мексике во время ралли Baja California убито десять человек

Участники ралли Baja California в Мексике подверглись нападению во время одного из этапов. В социальных сетях размещены видеоролики, на которых видно, что по гонщикам и зрителям ведется интенсивная стрельба. Инцидент произошел на территории муниципалитета Энсенада в штате Нижняя Калифорния.

Местные власти и полиция сообщают как минимум о десяти погибших и еще десяти раненых.

Отмечается, что случившаяся перестрелка является выяснением отношений между членами организованных преступных групп.

Президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем выразил соболезнования родным и близким погибших.