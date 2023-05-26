ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Брат гонщика «Формулы-1» разбил машину на квалификации в Монако

Сессия была остановлена красными флагами.
26 мая 2023 17:18
автор: Александр Евграфов

Младший брат пилота «Феррари» Шарля Леклера Артур, выступающий в «Формуле-2» разбил свой автомобиль в квалификации к этапу в Монако. После инцидента, произошедшего на прямой старт-финиш, сессия была остановлена красными флагами.

Гонщик не пострадал и сам покинул машину.

Вскоре после возобновления сессии в стену врезался Джехан Дарувала, вновь вызвав появление красных флагов, после чего сессию первой квалификационной группы решили не возобновлять.

Лучший результат в группе показал Виктор Мартинс из ART GP, второе время у Джека Дуэна, третье у Рихарда Версхора.

Согласно регламенту, чтобы избежать трафика на короткой трассе в Монте-Карло, гонщики «Формулы-2» разделены на две квалификационные группы.

Первая гонка Гран-при Монако в «Формуле-2» состоится 27 мая в 15:15 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
Брат гонщика «Формулы-1» разбил машину на квалификации в Монако
Сессия была остановлена красными флагами.
26.05.2023 17:18
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
В Мексике во время ралли Baja California убито десять человек
В Мексике во время ралли Baja California убито десять человек
Еще десять человек получили ранения в результате перестрелки.
22.05.2023 18:12
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Чемпион мира MotoGP и лидер первенства Баньяя сломал лодыжку
Но итальянец намерен принять участие в домашней гонке.
22.05.2023 14:12
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Панфилов и Митяев победили в гонках в классе «суперпродакшн», у Голикова два подиума
Панфилов и Митяев победили в гонках в классе «суперпродакшн», у Голикова два подиума
Второй этап Российской серии кольцевых гонок состоялся в Смоленске.
22.05.2023 12:28
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Зрительница соревнований по мотокроссу в Крымске попала под мотоцикл, перебегая трассу
Травмы получили как зрительница, так и мотогонщик.
21.05.2023 15:13
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Бедзекки победил на Гран-при Франции, чемпион мира Баньяя снова упал
Пилотов в личном зачете разделяет одно очко.
14.05.2023 16:09
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Гонщик клиентской команды «Дукати» Мартин впервые за два года победил в гонке MotoGP
Пилот Pramac стартовал с пятого места и обогнал в гонке лидера чемпионата.
13.05.2023 16:59
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Чемпион мира Баньяя завоевал поул в 1000-й гонке MotoGP
В субботу пройдет спринт, а в воскресенье главная гонка Гран-при Франции.
13.05.2023 14:11
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Шестикратный чемпион MotoGP Маркес вернется в гонки на Гран-при Франции
Гонщик восстановился после перелома руки и пропуска трех этапов.
10.05.2023 17:19
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Апелляционный суд MotoGP отменил наказание Марка Маркеса
Испанец может принять участие в Гран-при Франции без дополнительных санкций.
09.05.2023 23:18
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика