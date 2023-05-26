Брат гонщика «Формулы-1» разбил машину на квалификации в Монако

Младший брат пилота «Феррари» Шарля Леклера Артур, выступающий в «Формуле-2» разбил свой автомобиль в квалификации к этапу в Монако. После инцидента, произошедшего на прямой старт-финиш, сессия была остановлена красными флагами.

Гонщик не пострадал и сам покинул машину.

Вскоре после возобновления сессии в стену врезался Джехан Дарувала, вновь вызвав появление красных флагов, после чего сессию первой квалификационной группы решили не возобновлять.

Лучший результат в группе показал Виктор Мартинс из ART GP, второе время у Джека Дуэна, третье у Рихарда Версхора.

Согласно регламенту, чтобы избежать трафика на короткой трассе в Монте-Карло, гонщики «Формулы-2» разделены на две квалификационные группы.

Первая гонка Гран-при Монако в «Формуле-2» состоится 27 мая в 15:15 по московскому времени.