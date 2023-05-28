Мини выиграл Гран-при Монако в Формуле-3, Бедрин финишировал 12-м

Стали известны итоги основной гонки Гран-при Монако в рамках чемпионата Формулы-3.
Первым финишровал итальянец Габриэле Мини из «Хайтек Пульс-Эйт». Второе место занял пилот «Према Рэйсинг» Дино Беганович (+0,4), тройку лучших замкнул его партнер по команде Пол Арон (+7,2).
Отметим, что бразилец Габриэль Бортолето («Трайдент»; +19,4) показал пятый результат.
Добавим, что российский гонщик Никита Бедрин (+28,5), представляющий «Йензер Моторспорт», финишировал на 12-м месте.
источник: «Советский спорт»