ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Отец избил сына-мотогонщика за плохую езду во время гонки (видео)

Инцидент произошел на соревнованиях в Каменске-Уральском
03 июня 2023 11:26
автор: Александр Евграфов

На соревнованиях по мотокроссу в Каменске-Уральском один из юных мотогонщиков не справился с дистанцией и упал. В это время на трассу выбежал мужчина, который подбежал к мотогонщику, пнул его, а затем ударил кулаком в спину. Видео с инцидентом попало в эфир местного канала.

Организаторы попытались прервать конфликт, уведя ребенка в сторону. По данным портала 74.ru, напавшим оказался отец мальчика, который не смог сдержать эмоций при виде неудачи, постигшей его сына.

Журналисты отмечают, что с мальчиком все в порядке, он не пострадал, однако принять участие в других заездах ему больше не удалось.

источник:
Отец избил сына-мотогонщика за плохую езду во время гонки (видео)
Инцидент произошел на соревнованиях в Каменске-Уральском
03.06.2023 11:26
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Вести выиграл гонку Гран-при Монако в Формуле-2
Гонка Формулы-1 стартует в 16:00 по московскому времени.
28.05.2023 12:43
Авто/Мото
автор: Александр Поволоцкий
Мини выиграл Гран-при Монако в «Формуле-3», Бедрин финишировал 12-м
В спринтерской гонке россиянин занял 15-е место.
28.05.2023 10:10
Авто/Мото
автор: Александр Поволоцкий
Брат гонщика «Формулы-1» разбил машину на квалификации в Монако
Сессия была остановлена красными флагами.
26.05.2023 17:18
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
В Мексике во время ралли Baja California убито десять человек
В Мексике во время ралли Baja California убито десять человек
Еще десять человек получили ранения в результате перестрелки.
22.05.2023 18:12
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Чемпион мира MotoGP и лидер первенства Баньяя сломал лодыжку
Но итальянец намерен принять участие в домашней гонке.
22.05.2023 14:12
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Панфилов и Митяев победили в гонках в классе «суперпродакшн», у Голикова два подиума
Панфилов и Митяев победили в гонках в классе «суперпродакшн», у Голикова два подиума
Второй этап Российской серии кольцевых гонок состоялся в Смоленске.
22.05.2023 12:28
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Зрительница соревнований по мотокроссу в Крымске попала под мотоцикл, перебегая трассу
Травмы получили как зрительница, так и мотогонщик.
21.05.2023 15:13
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Бедзекки победил на Гран-при Франции, чемпион мира Баньяя снова упал
Пилотов в личном зачете разделяет одно очко.
14.05.2023 16:09
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Гонщик клиентской команды «Дукати» Мартин впервые за два года победил в гонке MotoGP
Пилот Pramac стартовал с пятого места и обогнал в гонке лидера чемпионата.
13.05.2023 16:59
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.