Отец избил сына-мотогонщика за плохую езду во время гонки (видео)

На соревнованиях по мотокроссу в Каменске-Уральском один из юных мотогонщиков не справился с дистанцией и упал. В это время на трассу выбежал мужчина, который подбежал к мотогонщику, пнул его, а затем ударил кулаком в спину. Видео с инцидентом попало в эфир местного канала.

Организаторы попытались прервать конфликт, уведя ребенка в сторону. По данным портала 74.ru, напавшим оказался отец мальчика, который не смог сдержать эмоций при виде неудачи, постигшей его сына.

Журналисты отмечают, что с мальчиком все в порядке, он не пострадал, однако принять участие в других заездах ему больше не удалось.