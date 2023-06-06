«Формула-2» и «Формула-3» не будут добавлять гонки после отмены этапа в Имоле

Руководство гоночных серий «Формула-2» и «Формулы-3» не рассматривает вопрос организации дополнительных гонок после отмены Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле, сообщает пресс-служба чемпионатов.

Руководитель серий Бруно Мишель в своем комментарии отметил, что решение об отмене этапа на севере Италии было правильным.

«Мы рассматривали несколько вариантов, но в итоге было решено, что не будем добавлять новый этап в календари этого года. Считаю, что у нас достаточно гонок, чтобы сезоны были конкурентоспособными», - отметил Мишель.

Таким образом, чемпионат «Формулы-2» будет состоять из 13 этапов, в рамках которых пройдут 26 гонок, а чемпионат «Формулы-3» из 9 этапов (18 гонок).

Этап в Имоле был отменен в связи с разрушительным наводнением, обрушившемся на север Италии из-за проливных дождей.

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