Бывший российский пилот «Формулы-1» прокомментировал свой дебют в «24 часах Ле-Мана»

Бывший российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят заявил, что статус дебютанта позволяет снизить психологическое давление накануне старта гонки «24 часа Ле-Мана».

«Ле-Ман — одна из легендарных гонок, о которой знают все. Она - уникальна. Я впечатлён. До гонки неделя, а здесь уже собралось столько болельщиков. Статус дебютанта позволяет снизить прессинг», — цитирует Квята официальный сайт «24 часа Ле-Мана».

В этом сезоне Квят выступает за команду Prema Racing в чемпионате гонок на выносливость вместе с Дориан Пен и Мирко Бортолотти.

Гонка «24 часа Ле-Мана» пройдёт 10–11 июня.