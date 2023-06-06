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Бывший российский пилот «Формулы-1» прокомментировал свой дебют в «24 часах Ле-Мана»

Суточный марафон состоится 10-11 июня.
06 июня 2023 22:31
автор: Александр Евграфов

Бывший российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят заявил, что статус дебютанта позволяет снизить психологическое давление накануне старта гонки «24 часа Ле-Мана».

«Ле-Ман — одна из легендарных гонок, о которой знают все. Она - уникальна. Я впечатлён. До гонки неделя, а здесь уже собралось столько болельщиков. Статус дебютанта позволяет снизить прессинг», — цитирует Квята официальный сайт «24 часа Ле-Мана».

В этом сезоне Квят выступает за команду Prema Racing в чемпионате гонок на выносливость вместе с Дориан Пен и Мирко Бортолотти.

Гонка «24 часа Ле-Мана» пройдёт 10–11 июня.

источник: WEC
Бывший российский пилот «Формулы-1» прокомментировал свой дебют в «24 часах Ле-Мана»
Суточный марафон состоится 10-11 июня.
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