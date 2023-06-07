ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мотогонщик погиб на одной из самых опасных трасс мира

В прошлом году на острове Мэн погибли шесть пилотов.
07 июня 2023 13:54
автор: Александр Евграфов

Испанский мотогонщик Рауль Торрас Мартинес погиб во время гонки ТТ, проходящих на острове Мэн в Англии, сообщается на сайте соревнований.

Инцидент произошел на последнем круге горной трассы во вторник, когда 47-летний гонщик не справился с управлением и вылетел за пределы трассы.

«Улыбка Рауля была заразительна, его любовь к TT была очевидна для всех, кому выпала честь встретиться с ним. Потеря такого страстного и энергичного джентльмена со скорбью переживается всем сообществом TT», - говорится в сообщении организаторов.

Мартинес дебютировал в гонках TT в 2017 году, принял участие в 21 гонке этой серии, 18 раз становился бронзовым призером.

Гонки, на трассе на острове Мэн проводятся с 1907 года. Она считается одной из самых опасных в мире. В прошлом году здесь погибло шестеро мотогонщиков, а всего в различных соревнованиях там погибло более 250 человек.

источник: «Советский спорт»
Мотогонщик погиб на одной из самых опасных трасс мира
В прошлом году на острове Мэн погибли шесть пилотов.
07.06.2023 13:54
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Бывший российский пилот «Формулы-1» прокомментировал свой дебют в «24 часах Ле-Мана»
Суточный марафон состоится 10-11 июня.
06.06.2023 22:31
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
«Формула-2» и «Формула-3» не будут добавлять гонки после отмены этапа в Имоле
Таким образом, календарь чемпионата будет сокращен.
06.06.2023 18:54
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Верляйн на «Порше» выиграл гонку десятого этапа чемпионата «Формулы-Е» в Джакарте
Но вернуть себе лидерство в общем зачете первенства мира немцу не удалось.
03.06.2023 12:37
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Отец избил сына-мотогонщика за плохую езду во время гонки (видео)
Инцидент произошел на соревнованиях в Каменске-Уральском
03.06.2023 11:26
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Вести выиграл гонку Гран-при Монако в Формуле-2
Гонка Формулы-1 стартует в 16:00 по московскому времени.
28.05.2023 12:43
Авто/Мото
автор: Александр Поволоцкий
Мини выиграл Гран-при Монако в «Формуле-3», Бедрин финишировал 12-м
В спринтерской гонке россиянин занял 15-е место.
28.05.2023 10:10
Авто/Мото
автор: Александр Поволоцкий
Брат гонщика «Формулы-1» разбил машину на квалификации в Монако
Сессия была остановлена красными флагами.
26.05.2023 17:18
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
В Мексике во время ралли Baja California убито десять человек
В Мексике во время ралли Baja California убито десять человек
Еще десять человек получили ранения в результате перестрелки.
22.05.2023 18:12
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Чемпион мира MotoGP и лидер первенства Баньяя сломал лодыжку
Но итальянец намерен принять участие в домашней гонке.
22.05.2023 14:12
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.