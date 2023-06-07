Мотогонщик погиб на одной из самых опасных трасс мира

Испанский мотогонщик Рауль Торрас Мартинес погиб во время гонки ТТ, проходящих на острове Мэн в Англии, сообщается на сайте соревнований.

Инцидент произошел на последнем круге горной трассы во вторник, когда 47-летний гонщик не справился с управлением и вылетел за пределы трассы.

«Улыбка Рауля была заразительна, его любовь к TT была очевидна для всех, кому выпала честь встретиться с ним. Потеря такого страстного и энергичного джентльмена со скорбью переживается всем сообществом TT», - говорится в сообщении организаторов.

Мартинес дебютировал в гонках TT в 2017 году, принял участие в 21 гонке этой серии, 18 раз становился бронзовым призером.

Гонки, на трассе на острове Мэн проводятся с 1907 года. Она считается одной из самых опасных в мире. В прошлом году здесь погибло шестеро мотогонщиков, а всего в различных соревнованиях там погибло более 250 человек.