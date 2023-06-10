Чемпион MotoGP 2020 года пропустит Гран-при Италии из-за травмы

Гонщик Respol Honda Жоан Мир пропустит предстоящие гонки этапа Гран-при Италии на трассе в Муджелло, сообщает пресс-служба «Хонды».

Чемпион мира MotoGP 2020 года попал в аварию в пятницу в начале второй сессии свободных заездов и повредил палец. Учитывая характер трассы, на которой пилоты подвергаются сильным нагрузкам, а также принимая во внимание результаты медицинского обследования, команда приняла решение снять пилота.

На шестом этапе чемпионата «Хонда» будет представлена только одним гонщиком – Марком Маркесом.

После пяти этапов испанский пилот завоевал пять очков и занимает 21-е место в личном зачете гонщиков.