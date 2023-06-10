Действующий чемпион мира MotoGP Баньяя выиграл поул на домашнем этапе в Италии

Гонщик заводской команды «Дукати» Франческо Баньяя завоевал поул шестого этапа чемпионата мира MotoGP – Гран-при Италии. Для Баньяи этот поул стал 14-м в карьере и первым на трассе в Муджелло.

Лидер чемпионата проехал лучшую попытку за 1 минуту 44,855 секунды.

С первого ряда в спринтерской и основной гонке этапа также стартуют пилот «Хонда» Марк Маркес (отставание +0,078 секунды) и его младший брат, выступающий на «Дукати» Алекс Маркес (+0,152).

Основной преследователь Баньяи его соотечественник Марко Бедзекки будет стартовать с шестого места.

Спринтерская гонка этапа состоится в субботу, а основная гонка пройдет в воскресенье.

Баньяя набрал 94 очка в пяти этапах, у Бедзекки на одно очко меньше, на третьем месте южноафриканец Брэд Биндер – 81 очко.