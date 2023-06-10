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Гиперкар «Феррари» стартует с поула в суточном марафоне Ле-Мана впервые за 50 лет

Экипаж Даниила Квята на 13-м стартовом месте.
10 июня 2023 16:10
автор: Александр Евграфов

Экипаж в составе Антонио Фуоко, Мигеля Молины и Никласа Нильсена завоевал для «Феррари» первый за полвека поул в гонке «24 часа Ле-Мана». Гонщики на гиперкаре 499P оказались быстрее всех, проехав круг по кольцу Сартэ за 3 минуты 22,982 секунды.

Второе стартовое место также за гонщиками на гиперкаре «Феррари» - экипаж под номером 51 в составе Джеймса Каладо, Антонио Джовинацци и Алессандро Пьергвиди .

Последний раз поул знаменитого марафона был у «Феррари» в 1973 году.

Экипаж россиянина Даниила Квята стартует с 13-го места и пятым в своем классе – LMP2. Впереди расположился еще один экипаж с участием российского гонщика – Влада Ломко.

51-летний гонщик Бен Китинг выиграл для Corvette поул в классе GTE, опередив соперников из «Астон Мартин» и «Феррари».

В этом году гонка «24 часа Ле-Мана» отмечает вековой юбилей.

источник: «Советский спорт»
Гиперкар «Феррари» стартует с поула в суточном марафоне Ле-Мана впервые за 50 лет
Экипаж Даниила Квята на 13-м стартовом месте.
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