Гиперкар «Феррари» стартует с поула в суточном марафоне Ле-Мана впервые за 50 лет

Экипаж в составе Антонио Фуоко, Мигеля Молины и Никласа Нильсена завоевал для «Феррари» первый за полвека поул в гонке «24 часа Ле-Мана». Гонщики на гиперкаре 499P оказались быстрее всех, проехав круг по кольцу Сартэ за 3 минуты 22,982 секунды.

Второе стартовое место также за гонщиками на гиперкаре «Феррари» - экипаж под номером 51 в составе Джеймса Каладо, Антонио Джовинацци и Алессандро Пьергвиди .

Последний раз поул знаменитого марафона был у «Феррари» в 1973 году.

Экипаж россиянина Даниила Квята стартует с 13-го места и пятым в своем классе – LMP2. Впереди расположился еще один экипаж с участием российского гонщика – Влада Ломко.

51-летний гонщик Бен Китинг выиграл для Corvette поул в классе GTE, опередив соперников из «Астон Мартин» и «Феррари».

В этом году гонка «24 часа Ле-Мана» отмечает вековой юбилей.