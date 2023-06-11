Квят попал в аварию в своей дебютной гонке «24 часа Ле-Мана»

Во Франции завершились 16,5 часов легендарной гонки «24 часа Ле-Мана».

Возглавляет абсолютный зачет «Феррари». За итальянскую команду выступают Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гвиди и Антонио Джовинацци.

На второй позиции располагается «Тойота». За нее на трассе выступают Себастьен Буэми, Брендон Хартли и Ре Хиракава.

Добавим, что в гонке участвовал российский пилот «Премы» Даниил Квят. Он досрочно завершил свой дебютный старт, так как вылетел с трассы и врезался в стену на девятом часу. Из-за повреждений «Према» не смогла продолжить участие.