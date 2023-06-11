«Феррари» выиграла «24 часа Ле-Мана» впервые с 1965 года

Экипаж итальянской команды «Феррари» одержал победу в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана» в столетний юбилей этой гонки. Победу одержал экипаж под номером 51 в составе Алессандро Пер Гиди, Антонио Джовинацци и Джеймса Каладо.

Второй результат в классе «гиперкаров» показал экипаж «Тойоты», третий результат показал «Кадиллак».

В классе LMP2 одержал победу экипаж «Интер Европол», в классе GTEAm лучшими стали гонщики «Корветта».

Для «Феррари» эта победа стал первой в главном классе с 1965 года. При этом для итальянской команды это первый год после возвращения в WEC в главный класс.