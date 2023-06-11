Российский гонщик команды «Према» Даниил Квят прокомментировал свою аварию в «24 часах Ле-Мана».

«Это была насыщенная для нас гонка. Старт получился неудачным, в нас попали обломки одного из гиперкаров, так что нам рано пришлось заехать на пит-стоп, и с этого момента началось возвращение, Мирко, Дориан и я сделали всё возможное.

Мы проделали хорошую работу. Удалось вернуться в лидирующий круг, после чего произошла ошибка, которая оказалась очень болезненной.

Я не могу дождаться перезагрузки после тяжёлой недели моих первых «24 часов Ле-Мана». Я многому научился. И я сделаю все, чтобы вернуться на трассу сильнее и мотивированнее», - приводит слова Квята официальный сайт «Премы».