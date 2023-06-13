Чемпион мира MotoGP 2020 года Мир пропустит из-за травмы вторую гонку подряд

Чемпион мира MotoGP 2020 года Жоан Мир пропустит вторую подряд гонку сезона – Гран-при Германии, который состоится с 16 по 18 июня, сообщает пресс-служба команды «Хонда».

Мир сломал палец правой руки, упав с мотоцикла во время второй сессии свободных заездов на Гран-при Италии. После медицинского обследования команда приняла решение снять пилота с гонки. У Мира ограничена подвижность правой руки.

Гонку в Германии также пропустит Алекс Ринс, который получил в Италии двойной перелом ноги.

Алекс Ринс набрал 47 очков и располагается в личном зачете пилотов на 11-м месте, у Мира – пять очков и 24-е место.