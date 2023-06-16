Мотоцикл Зарко разорвало пополам после аварии с шестикратным чемпионом мира

Вторая сессия свободных заездов Гран-при Германии MotoGP была остановлена красными флагами за три с половиной минуты до окончания времени из-за серьезной аварии, произошедшей в первом повороте трассы Заксенринг.

Участниками инцидента стали шестикратный чемпион мира испанец Марк Маркес на «Хонде» и Жоанн Зарко из «Дукати».

После прохождения стартовой прямой в первом повороте Маркес потерял управление мотоциклом и врезался с выезжающего с пит-лейна Зарко. От удара Маркес вылетел в гравий, но смог подняться сам. А мотоцикл Зарко развалился на две части, а сам гонщик остался лежать на земле. После этого француз был доставлен в медицинский центр для обследования.

Лучшее время второй сессии показал Марко Бедзекки на «Дукати». Гран-при Германии MotoGP проходит с 16 по 18 июня в Хоэнштайн-Эрнсттале. Лидером общего зачета является итальянский гонщик Франческо Баньяя. Жоанн Зарко располагается на пятой строчке с 88 очками.