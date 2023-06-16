Маркес и Зарко обвинили друг друга в аварии на Гран-при Германии

Пилот «Хонда» Марк Маркес и гонщик «Дукати» Жоан Зарко обвинили друг друга в аварии, произошедшей во второй сессии свободных заездов Гран-при Германии.

После прохождения стартовой прямой в первом повороте Маркес столкнулся с выезжающим из пит-лейна Зарко. Француз сразу сместился на гоночную траекторию, в результате чего два мотоцикла столкнулись и оказались в гравии. От удара Маркес вылетел в гравий, но смог подняться сам. А мотоцикл Зарко разорвало на две части, а сам гонщик остался лежать на земле. После этого француз был доставлен в медицинский центр для обследования. Оба пилота не получили серьезных травм.

«Сейчас я очень зол. Если кто-то и мог избежать столкновения, то это Жоан. Он выехал с пит-лейна, ему следовало смотреть назад. И если кто-то накатывает сзади, ты должен притормозить», - сказал Маркес, отметив, что уже не мог изменить траекторию.

Зарко не согласился с этой точкой зрения.

«Обычное гоночное происшествие. Такое бывает. Я аккуратно выехал с пит-лейна, сместился наружу и затормозил, а когда начал входить в поворот, увидел, что меня догоняет большая группа. Я увидел Марка – и тут он влетел в меня», - отметил Зарко.