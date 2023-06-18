ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Шестикратный чемпион мира Маркес сломал палец перед гонкой в Германии

Испанец попал в пятую за этап аварию на разминке.
18 июня 2023 12:25
автор: Александр Евграфов

Испанский гонщик «Хонды» Марк Маркес попал в аварию на разминке перед гонкой Германии и сломал палец на левой руке. Авария стала пятой для испанца за один этап.

После прохождения прямой Маркес не справился с управлением и упал с мотоцикла, ударившись головой. Какое-то время испанец продолжал оставаться лежащим на асфальте, а поднявшись, больше на трассу не выезжал. После медицинского обследования у Маркеса был выявлен перелом пальца левой руки.

Тем не менее, Маркес намерен принять участие в гонке. В нынешнем чемпионате после аварии на первом этапе Маркес уже пропустил три этапа. У него 15 очков и он располагается на 18-м месте в личном зачете.

источник: «Советский спорт»
Шестикратный чемпион мира Маркес сломал палец перед гонкой в Германии
Испанец попал в пятую за этап аварию на разминке.
18.06.2023 12:25
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Мартин выиграл спринт Гран-при Германии MotoGP, Маркес - 11-й
Лидер сезона Баньяя финишировал вторым.
17.06.2023 16:44
Авто/Мото
автор: Александр Кожевников
Маркес и Зарко обвинили друг друга в аварии на Гран-при Германии
Пилоты горячо поспорили после инцидента.
16.06.2023 23:09
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Мотоцикл Зарко разорвало пополам после аварии с шестикратным чемпионом мира
Француз пострадал от потерявшего управления Маркеса.
16.06.2023 18:45
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Чемпион мира MotoGP 2020 года Мир пропустит из-за травмы вторую гонку подряд
Гонку в Германии также пропустит и Алекс Ринс.
13.06.2023 22:34
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Даниил Квят прокомментировал свою аварию в «24 часах Ле-Мана»
Россиянин разбил машину в ночной стадии гонки.
11.06.2023 23:49
Авто/Мото
автор: Александр Кожевников
«Феррари» выиграла «24 часа Ле-Мана» впервые с 1965 года
«Феррари» выиграла «24 часа Ле-Мана» впервые с 1965 года
Историческое событие для итальянской команды.
11.06.2023 17:08
Авто/Мото
автор: Александр Кожевников
Квят попал в аварию в своей дебютной гонке «24 часа Ле-Мана»
Квят попал в аварию в своей дебютной гонке «24 часа Ле-Мана»
Россиянин выступает за итальянскую команду.
11.06.2023 09:28
Авто/Мото
автор: Александр Поволоцкий
Гиперкар «Феррари» стартует с поула в суточном марафоне Ле-Мана впервые за 50 лет
Экипаж Даниила Квята на 13-м стартовом месте.
10.06.2023 16:10
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Действующий чемпион мира MotoGP Баньяя выиграл поул на домашнем этапе в Италии
Итальянец продолжает лидировать в общем зачете чемпионата.
10.06.2023 13:09
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.