Шестикратный чемпион мира Маркес сломал палец перед гонкой в Германии

Испанский гонщик «Хонды» Марк Маркес попал в аварию на разминке перед гонкой Германии и сломал палец на левой руке. Авария стала пятой для испанца за один этап.

После прохождения прямой Маркес не справился с управлением и упал с мотоцикла, ударившись головой. Какое-то время испанец продолжал оставаться лежащим на асфальте, а поднявшись, больше на трассу не выезжал. После медицинского обследования у Маркеса был выявлен перелом пальца левой руки.

Тем не менее, Маркес намерен принять участие в гонке. В нынешнем чемпионате после аварии на первом этапе Маркес уже пропустил три этапа. У него 15 очков и он располагается на 18-м месте в личном зачете.