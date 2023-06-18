ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Пилот «Дукати» Мартин выиграл основную гонку Гран-при Германии

Днем ранее он также победил и в спринтерской гонке.
18 июня 2023 16:09
автор: Александр Евграфов

Пилот команды Pramac Ducati Хорхе Мартин стал победителем основной гонки седьмого этапа чемпионата мира MotoGP.

Он быстрее всех преодолел дистанцию в 30 кругов. Вторым финишировал действующий чемпион мира и лидер первенства Франческо Баньяя. Замкнул тройку лучших также гонщик, выступающий на «Дукати» - Жоан Зарко, который выступал на запасном мотоцикле после пятничного столкновения с Марком Маркесом.

Победа в спринтерской и основной гонке позволила Мартину обойти в личном зачете чемпионате Франческо Бедзекки и выйти на второе место. Лидерство в чемпионате по-прежнему удерживает Баньяя, набравший 160 очков. У Мартина – 144, у Бедзекки – 126, Зарко набрал 109 очков, замыкает пятерку лучших Брэд Биндер – 96 очков.

В Кубке конструкторов уверенно лидирует «Дукати» - 237 очков, КТМ на втором месте – 135, «Априлиа» на третьем – 99.

Следующий этап чемпионата мира Гран-при Нидерландов состоится 25 июня в Ассене.

источник: «Советский спорт»
Пилот «Дукати» Мартин выиграл основную гонку Гран-при Германии
Днем ранее он также победил и в спринтерской гонке.
18.06.2023 16:09
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Шестикратный чемпион мира Маркес сломал палец перед гонкой в Германии
Испанец попал в пятую за этап аварию на разминке.
18.06.2023 12:25
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Мартин выиграл спринт Гран-при Германии MotoGP, Маркес - 11-й
Лидер сезона Баньяя финишировал вторым.
17.06.2023 16:44
Авто/Мото
автор: Александр Кожевников
Маркес и Зарко обвинили друг друга в аварии на Гран-при Германии
Пилоты горячо поспорили после инцидента.
16.06.2023 23:09
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Мотоцикл Зарко разорвало пополам после аварии с шестикратным чемпионом мира
Француз пострадал от потерявшего управления Маркеса.
16.06.2023 18:45
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Чемпион мира MotoGP 2020 года Мир пропустит из-за травмы вторую гонку подряд
Гонку в Германии также пропустит и Алекс Ринс.
13.06.2023 22:34
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Даниил Квят прокомментировал свою аварию в «24 часах Ле-Мана»
Россиянин разбил машину в ночной стадии гонки.
11.06.2023 23:49
Авто/Мото
автор: Александр Кожевников
«Феррари» выиграла «24 часа Ле-Мана» впервые с 1965 года
«Феррари» выиграла «24 часа Ле-Мана» впервые с 1965 года
Историческое событие для итальянской команды.
11.06.2023 17:08
Авто/Мото
автор: Александр Кожевников
Квят попал в аварию в своей дебютной гонке «24 часа Ле-Мана»
Квят попал в аварию в своей дебютной гонке «24 часа Ле-Мана»
Россиянин выступает за итальянскую команду.
11.06.2023 09:28
Авто/Мото
автор: Александр Поволоцкий
Гиперкар «Феррари» стартует с поула в суточном марафоне Ле-Мана впервые за 50 лет
Экипаж Даниила Квята на 13-м стартовом месте.
10.06.2023 16:10
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.