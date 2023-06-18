Пилот «Дукати» Мартин выиграл основную гонку Гран-при Германии

Пилот команды Pramac Ducati Хорхе Мартин стал победителем основной гонки седьмого этапа чемпионата мира MotoGP.

Он быстрее всех преодолел дистанцию в 30 кругов. Вторым финишировал действующий чемпион мира и лидер первенства Франческо Баньяя. Замкнул тройку лучших также гонщик, выступающий на «Дукати» - Жоан Зарко, который выступал на запасном мотоцикле после пятничного столкновения с Марком Маркесом.

Победа в спринтерской и основной гонке позволила Мартину обойти в личном зачете чемпионате Франческо Бедзекки и выйти на второе место. Лидерство в чемпионате по-прежнему удерживает Баньяя, набравший 160 очков. У Мартина – 144, у Бедзекки – 126, Зарко набрал 109 очков, замыкает пятерку лучших Брэд Биндер – 96 очков.

В Кубке конструкторов уверенно лидирует «Дукати» - 237 очков, КТМ на втором месте – 135, «Априлиа» на третьем – 99.

Следующий этап чемпионата мира Гран-при Нидерландов состоится 25 июня в Ассене.