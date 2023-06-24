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Гонщик команды Валентино Росси Марко Бедзекки выиграл спринтерскую гонку Гран-при Нидерландов

Действующий чемпион Франческо Баньяя стал вторым и сохранил лидерство в первенстве.
24 июня 2023 18:01
автор: Александр Евграфов

Итальянский гонщик команды Валентино Росси VR46 Racing Team Марко Бедзекки выиграл спринтерскую гонку Гран-при Нидерландов, восьмого этапа чемпионата мира MotoGP.

Стартовав с поула, итальянец довел дело до победы. Вторым финишировал действующий чемпион серии и лидер общего зачета итальянец Франческо Баньяя, замкнул тройку лучших чемпион мира 2021 года Фабио Куартараро.

Изначально француз финишировал четвертым, однако после трехсекундного штрафа Брэда Биндера, он поднялся на третье место. Хорхе Мартин финишировал шестым.

В личном зачете Баньяя набрал 169 очков и сохранил лидерство, второе место сохраняет Хорхе Мартин с 148 очками. На третьем месте – Марко Бедзекки со 138 очками.

Основная гонка этапа состоится в воскресенье.

источник: «Советский спорт»
Гонщик команды Валентино Росси Марко Бедзекки выиграл спринтерскую гонку Гран-при Нидерландов
Действующий чемпион Франческо Баньяя стал вторым и сохранил лидерство в первенстве.
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