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«КАМАЗ-Мастер» выставит на «Шелковый путь» китайско-российский экипаж

Всего команда выступит на ралли-рейде пятью экипажами.
26 июня 2023 09:51
автор: Александр Евграфов

Спортивная команда «КАМАЗ-Мастер» примет участие в международном ралли-рейде «Шелковый путь» пятью экипажами, сообщается в Telegram-канале коллектива.

Среди них впервые выступит китайско-российский экипаж «Один пояс – один путь», в состав которого вошли пилот Хоу Хуннин, штурман Шэнь Синь и механик Сергей Кренев.

Два экипажа в составе Дмитрия Сотников, Руслана Ахмадеева и Ильгиза Ахметзянова и Андрея Каргинова, Ивана Малькова и Вадима Ахметова будут пилотировать спортивные грузовики КАМАЗ-435091 семейства К5.

Экипаж в составе Эдуарда Николаева, Евгения Яковлева и Богдана Каримова выступит на новой версии капотного спортивного грузовика КАМАЗ-435091К. А экипаж Сергея Куприянова, Дмитрия Никитина и Ивана Татаринова поведет машину КАМАЗ, использующий в качестве топлива газодизельную смесь.

Ралли-рейд стартует в Казани 6 июля. В общей сложности гонщикам предстоит преодолеть 5241 километр, из которых 2280 составят спецучастки.

источник: «КАМАЗ-мастер»
«КАМАЗ-Мастер» выставит на «Шелковый путь» китайско-российский экипаж
Всего команда выступит на ралли-рейде пятью экипажами.
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