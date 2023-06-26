Чемпиона мира 2021 года прооперируют после травмы, полученной при падении с мотоцикла

Французский гонщик «Ямахи» Фабио Куартараро будет прооперирован в ближайшее время из-за травмы ноги, полученной при падении с мотоцикла во время Гран-при Нидерландов, восьмого этапа чемпионата мира MotoGP. Об этом он сообщил, разместив публикацию в социальных сетях.

Накануне этапа он получил перелом большого пальца ноги в результате падения во время пробежки в Амстердаме. В спринтерской гонке чемпион мира 2021 года финишировал третьим, однако во время основной гонке столкнулся с соотечественником, Йоханом Зарко, чем усугубил перелом.

Медики посоветовали провести срочную операцию, чтобы пилот смог восстановиться к следующему этапу.

В нынешнем сезоне Куартараро набрал 64 очка и располагается на девятом месте в общем зачете. Девятый этап чемпионата Гран-при Великобритании состоится 9 августа в Сильверстоуне.