Американский миллиардер погиб на гоночной трассе в день своего 70-летия

Американский миллиардер Джеймс Краун разбился насмерть во время празднования своего 70-го дня рождения на трассе в Колорадо.

Краун не справился с управлением гоночной машины, вылетел с трассы и врезался в ограждение. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Краун являлся членом совета директоров компании JPMorgan Chase, президентом инвестиционной компании Henry Crown&Co. Он также владел сетью богатых горнолыжных курортов.

В июне этого года Краун заявил, что намерен пойти в политику и покончить с преступностью в его родном Чикаго.