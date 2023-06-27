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В международном ралли «Шелковый путь» примут участие 98 экипажей

Ралли стартует 6 июля в Казани
27 июня 2023 12:51
автор: Александр Евграфов

В международном ралли-рейде «Шелковый путь» 2023 года примут участие 98 экипажей из 23 стран, сообщает пресс-служба соревнований.

Для участия в ралли-рейде подали заявки гонщики из России, Беларуси, Швейцарии, Франции, Италии, Сербии, Израиля, Кипра, Сирии, Афганистана, Ливана, Туркменистана, Ирака, Албании, Молдавии, Китая, Латвии, Литвы, Ирана, Абхазии, Киргизии, Узбекистана и Казахстана.

Общая протяжённость ралли составит 5247 километра, из которых 2 277 придутся на спецучастки, представляющие собой прекрасное сочетание технически сложных и разнообразных трасс.

Предстоящее ралли «Шелковый путь» станет 13-м в своей истории. Финишируют гонщики в Москве, на Красной площади 15 июля.

источник: Ралли «Шелковый путь»
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