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«Урал» выставит на ралли «Шелковый путь» заводскую команду

Ралли стартует 6 июля в Казани.
27 июня 2023 15:49
автор: Александр Евграфов

Автомобильный завод «Урал» выставит для участия в Международном ралли-рейде «Шелковый» путь свою заводскую команду, сообщает пресс-служба предприятия.

Команда UralMotorSport станет участником зачета грузовиков, в котором заявлены команды «КАМАЗ-мастер», «МАЗ-СПОРТавто» и «ГазРейдСпорт».

Пресс-служба презентовала видеоролик, в котором показан новый грузовик Ural Next. Пилотом экипажа будет Юрий Найман.

Ралли «Шелковый путь» стартует 6 июля в Казани и финиширует в Москве 15 июля. Общая протяжённость дистанции ралли составит 5 247,71 километра, из которых 2 277,54 придутся на скоростные участки.

источник:
В международном ралли «Шелковый путь» примут участие 98 экипажей
Ралли стартует 6 июля в Казани
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