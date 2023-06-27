В доме родственников семикратного чемпиона NASCAR произошла стрельба, погиб 11-летний ребенок

Родители жены семикратного чемпиона NASCAR Джимми Джонсона, Джек и Терри Джануэй, а также 11-летний племянник Далтон Джануэй, были найдены мертвыми в собственном доме. Об этом сообщает TMZ.

Как информирует источник, в службу спасения поступил вызов о том, что в доме находится кто-то с оружием. Прибывшая на место полиция обнаружила в доме три тела, среди которых был 11-летний племянник гонщика.

По предварительной версии полиции, убийцей является Терри Джануэй, которая после расправы наложила на себя руки. В настоящий момент полиция штата Оклахома продолжает расследование происшествия.

Джимми Джонсон перестал выступать в NASCAR на полном расписании после окончания сезона-2020, проведя после этого два сезона в IndyCar. В 2023 году он выступает в NASCAr на неполном расписании. В ближайшие выходные он должен был принять участие в первой уличной гонке серии в истории на городской трассе в Чикаго. Однако участие Джимми в этапе теперь находится под вопросом.