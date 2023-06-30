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Бедрин показал пятый результат в квалификации Ф-3 в Австрии, однако судьи опустили его на 22-е место

Поул достался Грегуару Соси.
30 июня 2023 16:54
автор: Александр Кожевников

В Шпильберге (Австрия) завершилась квалификация очередного этапа Формулы-3.

Лучший результат по ее итогам достался швейцарскому гонщик «АРТ» Грегуару Соси. Второе время по итогам квалификации показал Дино Беганович.

Российский гонщик Никита Бедрин в какой-то момент поставил пятый результат, однако судьи списали время Никиты за нарушение пределов трассы, из-за чего он откатился на 22-ю позицию.

Предварительно в спринтерской гонке с реверсивной решетки будет стартовать испанец Пепе Марти.

источник: «Советский спорт»
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