Бедрин показал пятый результат в квалификации Ф-3 в Австрии, однако судьи опустили его на 22-е место

В Шпильберге (Австрия) завершилась квалификация очередного этапа Формулы-3.

Лучший результат по ее итогам достался швейцарскому гонщик «АРТ» Грегуару Соси. Второе время по итогам квалификации показал Дино Беганович.

Российский гонщик Никита Бедрин в какой-то момент поставил пятый результат, однако судьи списали время Никиты за нарушение пределов трассы, из-за чего он откатился на 22-ю позицию.

Предварительно в спринтерской гонке с реверсивной решетки будет стартовать испанец Пепе Марти.