Чемпион серии IndyCar попал в тяжелую аварию на этапе в Лексингтоне (видео)

Чемпион серии IndyCar 2016 года Симон Пажно, выступающий за команду Meyer Shank Racing, попал в тяжелую аварию на этапе в Лексингтоне (штат Огайо, США).

На машине пилота отказали тормоза, гонщик вылетел за пределы трассы на большой скорости, после чего, несколько раз его машина перевернулась и врезалась в ограждение.

К счастью, для французского пилота обошлось без серьезных травм. После того, как маршалы перевернули машину, гонщик смог самостоятельно встать на ноги, после чего был доставлен в медицинский центр.