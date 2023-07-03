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Чемпион гоночной серии IRRC погиб во время этапа в Финляндии

Авария случилась на прогревочном круге.
03 июля 2023 10:29
автор: Александр Евграфов

Чемпион гоночной серии IRRC (мотогонки на уличных трассах) 2014 и 2017 года в классе Supersport нидерландский пилот Джои ден Бестен попал в аварию и скончался от полученных травм, сообщает финская Italehti.

Трагедия случилась во время этапа в финской Иматре. Гонщик под сильным дождем на прогревочном круге потерял управление и врезался в фонарный столб. Врачи не смогли спасти жизнь 30-летнего пилота.

Ден Бестен также являлся вице-чемпионом серии в 2015 и 2016 году, а в 2021 году перешел в класс супербайков. В своем дебютном сезоне он стал третьим в общем зачете.

источник:
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