Чемпион гоночной серии IRRC погиб во время этапа в Финляндии

Чемпион гоночной серии IRRC (мотогонки на уличных трассах) 2014 и 2017 года в классе Supersport нидерландский пилот Джои ден Бестен попал в аварию и скончался от полученных травм, сообщает финская Italehti.

Трагедия случилась во время этапа в финской Иматре. Гонщик под сильным дождем на прогревочном круге потерял управление и врезался в фонарный столб. Врачи не смогли спасти жизнь 30-летнего пилота.

Ден Бестен также являлся вице-чемпионом серии в 2015 и 2016 году, а в 2021 году перешел в класс супербайков. В своем дебютном сезоне он стал третьим в общем зачете.