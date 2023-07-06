Российский гонщик Карякин заявил о сложностях с поиском спонсоров из-за пропуска «Дакара»

Российский гонщик Сергей Карякин признался, что у него возникли сложности с поиском спонсоров на фоне неучастия в ралли-рейде «Дакар».

«Дакар» — это одна из основных точек притяжения спонсоров, и найти спонсоров без «Дакара» очень тяжело. Здесь очень благодарен своим партнерам — УГМК, ФОРЭС, которые откликнулись на просьбу о помощи поддержать эту гонку, «Шелковый путь», - приводит слова Карякина ТАСС.

Напомним, ФИА разрешила гонщикам из России и Белоруссии выступать под нейтральным флагом при условии подписания специального документа. Карякин отказался подписывать бумагу.