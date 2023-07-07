Китайский гонщик Годже попал в аварию на старте ралли «Шёлковый путь»

Китайский пилот Ма Годже из команды «Газ рейд-спорт» попал в аварию на стартовом этапе ралли-рейда «Шёлковый путь», сообщается на сайте соревнований.

Машина Годже перевернулась в ходе прохождения первого спецучастка.

«Было сложно, но мы доехали до финиша. Было очень жарко, много кочек. Нам пришлось немножко постоять из-за небольшого перегрева, минут 10. Дальше проблем не было. Встретили по дороге «ГАЗ» – он лежал на крыше. Вроде китайский экипаж», — сообщил после финиша гонщик команды автомобильного завода «Урал» Юрий Найман.

По данным организаторов ралли, с экипажем всё благополучно и он надеется на продолжение борьбы.

Второй этап ралли-рейда состоится 8 июля, он проляжет из Уфы в Магнитогорск, его протяжённость составит 246 км.

Ралли «Шёлковый путь» завершится 15 июля в Москве.