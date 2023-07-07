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Форнароли выиграл квалификацию Формулы-3 в Великобритании, Бедрин — 19-й

07 июля 2023 16:59
автор: Александр Кожевников

Гонщик команды «Трайдент» Леонардо Форнароли выиграл квалификацию этапа Формулы-3 в Великобритании.

Второй результат по итогам квалификации установил его напарник по команде Оливер Гете, третьим стал пилот «Кампоса» Пепе Марти.

Лидер чемпионата Габриэль Бортолето по итогам сессии оказался пятым, а одному из его преследователей не повезло Дино Беганович из «Премы» столкнулся с проблемами с мотором и остался последним.

Российский гонщик Никита Бедрин по итогам квалификации стал 19-м.

источник: «Советский спорт»
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