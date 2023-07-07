Форнароли выиграл квалификацию Формулы-3 в Великобритании, Бедрин — 19-й

Гонщик команды «Трайдент» Леонардо Форнароли выиграл квалификацию этапа Формулы-3 в Великобритании.

Второй результат по итогам квалификации установил его напарник по команде Оливер Гете, третьим стал пилот «Кампоса» Пепе Марти.

Лидер чемпионата Габриэль Бортолето по итогам сессии оказался пятым, а одному из его преследователей не повезло — Дино Беганович из «Премы» столкнулся с проблемами с мотором и остался последним.

Российский гонщик Никита Бедрин по итогам квалификации стал 19-м.