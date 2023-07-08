Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова победил на втором этапе ралли-рейда «Шелковый путь»

Российский экипаж Андрея Каргинова команды «КАМАЗ-Мастер» стал победителем в зачете грузовиков на втором этапе ралли-рейда «Шелковый путь».

Маршрут второго этапа пролегал от Уфы до Магнитогорска. Каргинов преодолел участок протяженностью 246 км за 2 часа 36 минут 40 секунд. Вторым стал его партнер по команде и пятикратный победитель ралли «Дакар» Эдуард Николаев, отстав от победителя на 1 минуту 46 секунд. Третьим финишировал белорус Сергей Вязович из команды «МАЗ-СПОРТавто» (+4.50).

Третий этап пройдет в воскресенье. Его маршрут пройдет по Магнитогорску, а дистанция составит 346 км. Ралли «Шелковый путь» завершится 15 июля в Москве.