ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова победил на втором этапе ралли-рейда «Шелковый путь»

Вторым финишировал его напарник, пятикратный победитель ралли «Дакар».
08 июля 2023 17:28
автор: Александр Евграфов

Российский экипаж Андрея Каргинова команды «КАМАЗ-Мастер» стал победителем в зачете грузовиков на втором этапе ралли-рейда «Шелковый путь».

Маршрут второго этапа пролегал от Уфы до Магнитогорска. Каргинов преодолел участок протяженностью 246 км за 2 часа 36 минут 40 секунд. Вторым стал его партнер по команде и пятикратный победитель ралли «Дакар» Эдуард Николаев, отстав от победителя на 1 минуту 46 секунд. Третьим финишировал белорус Сергей Вязович из команды «МАЗ-СПОРТавто» (+4.50).

Третий этап пройдет в воскресенье. Его маршрут пройдет по Магнитогорску, а дистанция составит 346 км. Ралли «Шелковый путь» завершится 15 июля в Москве.

источник: Ралли «Шелковый путь»
Роберт Шварцман выпустил музыкальный трек. Видео
Российский гонщик пробует себя в музыке.
07.07.2023 18:48
Авто/Мото
автор: Александр Кожевников
Форнароли выиграл квалификацию Формулы-3 в Великобритании, Бедрин — 19-й
07.07.2023 16:59
Авто/Мото
автор: Александр Кожевников
Китайский гонщик Годже попал в аварию на старте ралли «Шёлковый путь»
С экипажем всё в порядке, команда надеется на продолжение борьбы.
07.07.2023 16:27
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Российский гонщик Карякин заявил о сложностях с поиском спонсоров из-за пропуска «Дакара»
Россиянин отказался подписывать бумагу от ФИА.
06.07.2023 18:56
Авто/Мото
автор: Александр Кожевников
Чемпион гоночной серии IRRC погиб во время этапа в Финляндии
Авария случилась на прогревочном круге.
03.07.2023 10:29
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Чемпион серии IndyCar попал в тяжелую аварию на этапе в Лексингтоне (видео)
Машина несколько раз перевернулась, прежде чем удариться в отбойники.
01.07.2023 23:22
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Гонщик из Нидерландов погиб в результате аварии во второй гонке серии FRECA
Соревнования проходят в Бельгии.
01.07.2023 15:38
Авто/Мото
автор: Александр Поволоцкий
Бедрин показал пятый результат в квалификации Ф-3 в Австрии, однако судьи опустили его на 22-е место
Поул достался Грегуару Соси.
30.06.2023 16:54
Авто/Мото
автор: Александр Кожевников
В доме родственников семикратного чемпиона NASCAR произошла стрельба, погиб 11-летний ребенок
Трагедия унесла жизни трех человек.
27.06.2023 20:37
Авто/Мото
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.