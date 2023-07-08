Десять гонщиков дисквалифицированы после гонки в классе «Туринг-лайт» РСКГ

Десять гонщиков дисквалифицированы после гонки класса «Туринг-лайт» на четвертом этапе Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) в Санкт-Петербурге, проходящем на трассе «Игора драйв».

Причиной дисквалификации стала постановка на машину разного типа шин.

«Все эти пилоты вышли на старт, поставив на переднюю ось слики, а на заднюю дождевые шины. В мае такое решение принесло Дмитрию Брагину победу в гнке. Но то была гонка топового класса, где ставить разные покрышки можно, а в «Туринг-лайте» нельзя», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организаторов.

Семеро из десяти дисквалифицированных гонщиков финишировали в первой десятке, в том числе и Андрей Петухов и Михаил Симонов, которые финишировали на двух первых местах. После пересмотра результатов победа в гонке присуждена Илье Сидорову.