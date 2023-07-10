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Квят примет участие в свободной тренировке новичков на этапе Формулы-Е в Италии

Заезды пройдут 14 июля в Риме.
10 июля 2023 11:50
автор: Александр Поволоцкий

Международная автомобильная федерация опубликовала список гонщиков, которые примут участие в практике новичков на этапе Формулы-Е в Италии.

Отметим, что в заезде на трассе в Риме выступит россиянин Даниил Квят.

Кроме того, в тренировке примут участие Лука Гьотто, Шелдон Ван Дер Линде, Джехан Дарувала, Фелипе Другович, Ян Эрлахер, Е Ифэй, Чарли Иствуд, Зейн Мэлоуни, Янн Эрлахер, Адриен Тамбе и Джек Эйткен.

Добавим, что в апреле россиянин выступал в тестовых заездах Формулы-Е в Берлине. Тогда Квят стал 10-м.

источник: «Советский спорт»
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