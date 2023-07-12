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Компания «Ауди» объявила об уходе из чемпионата DTM и «Дакара»

Команда больше не будет оказывать финансовую поддержку клиентским командам.
12 июля 2023 13:00
автор: Александр Евграфов

Компания «Ауди» закрывает программу участия коллектива в чемпионате DTM, сообщает GrandPrix.com со ссылкой на руководителя отдела продаж и маркетинга «Ауди» Рольфа Михла.

По данным источника, команда отказывается от финансовой поддержки клиентских команд в DTM. После 2024 года в ингольштадтском концерне также откажутся от программы в ралли-рейде «Дакар», в которой участвует двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс-старший, отец нынешнего пилота «Феррари».

Ранее «Ауди» объявило об уходе из «Формулы-Е». Все решения были приняты после того, как стало известно, что 1 сентября генерального директора «Ауди» Маркуса Дюсманна сменит Гернот Доллнер.

Таким образом, единственной гоночной серией, в которой «Ауди» сохранит свое участие останется «Формула-1». В ней команда будет выступать с 2026 года.

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