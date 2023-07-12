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Нифонтова выиграла шестой этап ралли-рейда «Шёлковый путь»

На предыдущем этапе гонщица вынуждена была сойти из-за технических проблем.
12 июля 2023 14:43
автор: Александр Евграфов

Гонщица Анастасия Нифонтова одержала победу на шестом этапе ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте мотовездеходов.

Маршрут этапа, который пролегал из Самары в Саратов, состоял из двух спецучастков. На первом спецучастке протяжённостью 136 км первенствовала Нифонтова с результатом 1 час 23 минуты 38 секунд. Второе место занял Сергей Карякин (+18 секунд), замкнул тройку лучших Роман Русинов (+1 минута 32 секунды). На втором спецучастке (126 км) лучшее время показал Дмитрий Мордкович (1:13.38), который на первом СУ занял девятое место (+9.15). Второй стала Нифонтова (+1.12), третьим вновь Русинов (+1.44). По сумме двух спецучастков Нифонтова оказалась победительницей этапа.

Ранее она не смогла финишировать на пятом этапе из-за технических проблем. В общем зачёте мотовездеходов лидирует Сергей Карякин.

источник: «Советский спорт»
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