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Семикратный победитель «Ралли Дакар» заявил, что иностранцы не приезжают в Россию из-за давления

Владимир Чагин занимается развитием «Шелкового пути».
13 июля 2023 21:37
автор: Максим Скороходов

Семикратный победитель «Ралли Дакар» Владимир Чагин заявил, что многие иностранные гонщики хотели бы выступить на ралли «Шелковый путь», но боятся приехать в Россию из-за давления.

«Со многими гонщиками мы переписывались и созванивались, они хотели бы приехать в Россию на «Шелковый путь». Говорят: «Владимир, к сожалению, в настоящий момент не можем быть у вас, ты прекрасно все понимаешь». Поэтому все мы ждем того дня, когда всё будет как раньше, когда без всяких ограничений мы будем ездить друг к другу в гости на соревнования», - приводит «Матч ТВ» слова Чагина.

Напомним, что в 2022 году команда «КАМАЗ-мастер», за которую выступал Чагин, отказалась выступить на ралли «Дакар», не подписав политизированный документ, что было требованием Международной автомобильной федерации.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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