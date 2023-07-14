Экипаж «КАМАЗ-мастер» Сотникова выиграл восьмой этап ралли «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем очередного этапа ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.

Отметим, что протяжённость восьмого спецучастка Волгоград — Липецк составила 314 километров. Экипаж Сотникова преодолел эту дистанцию за 3 часа 38 минут 24 секунды.

Второй результат показал ещё один представитель «КАМАЗ-мастер» Алексей Каргинов (+1 минута и 30 секунд). Третьим финишировал белорусский коллектив на «МАЗе» под управлением Сергея Вязовича (+2.18).

Добавим, что длина спецучастка заключительного этапа по маршруту Липецк — Москва составит 118 км.