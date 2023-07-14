Квят показал седьмое время в тренировке для новичков «Формулы-Е» в Риме

Российский пилот Даниил Квят показал седьмое время дня в сессии свободных заездов для новичков «Формулы-Е» накануне этапа чемпионата мира в Риме.

Российский гонщик выступал за китайскую команду NIO333.

Лучшее время показал действующий чемпион «Формулы-2» бразилец Фелипе Другович, являющийся резервным пилотом «Астон Мартин». Вторым стал пилот из ЮАР Шелдон ван дер Линде, третий результат у итальянца Луки Гьотто.

Квят является экс-пилотом «Формулы-1». В текущем сезоне он выступает в гонках на выносливость в составе команды Prema в категории LMP2. В следующем он перейдет в более высокий класс Hypercar, став пилотом заводской команды «Ламборджини». При этом Квят не исключает, что сможет совмещать выступления в двух гоночных сериях, если станет пилотом «Формулы-Е».