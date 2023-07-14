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Квят прокомментировал свое участие в сессии для новичков Формулы-Е

Россиянин показал седьмое время .
14 июля 2023 21:30
автор: Александр Евграфов

Российский гонщик Даниил Квят прокомментировал итоги специальной сессии свободных заездов для новичков «Формулы-Е». Квят работал с командой NIO 333 и показал седьмой результат.

«Работа сделана. Было приятно и жарко. Очень классная трасса», — говорится в сообщении, размещенном Квятом в социальных сетях.

Лучшее время показал действующий чемпион «Формулы-2» бразилец Фелипе Другович, являющийся резервным пилотом «Астон Мартин». Вторым стал пилот из ЮАР Шелдон ван дер Линде, третий результат у итальянца Луки Гьотто.

Квят является экс-пилотом «Формулы-1». В текущем сезоне он выступает в гонках на выносливость в составе команды Prema в категории LMP2. В следующем он перейдет в более высокий класс Hypercar, став пилотом заводской команды «Ламборджини». При этом Квят не исключает, что сможет совмещать выступления в двух гоночных сериях, если станет пилотом «Формулы-Е». В апреле этого года Квят уже участвовал в тестовых заездах новичков Формулы-Е в Берлине, показав десятый результат.

источник: «Советский спорт»
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