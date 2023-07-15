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Определились победители ралли «Шёлковый путь» в зачёте мотогонщиков

Также стали известны победители в зачёте гонщиков, выступавших на квадроциклах.
15 июля 2023 17:22
автор: Александр Евграфов

Илья Щеглов на Husqvarna стал победителем ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте мотоциклистов.

На заключительном девятом этапе протяжённостью 118 км, который пролегал по маршруту Липецк – Москва, Щеглов стал третьим, но это не помешало ему удержать лидерство в генеральной классификации.

Общее время Щеглова составило 32 часа 27 минут 8 секунд. Вторым в общем зачёте стал победитель заключительного этапа Наиль Хуббатуллин на KTM (+2:17.50), третьим финишировал Вячеслав Пащенко на Husqvarna (+2:25.46).

В зачёте квадроциклов победу одержал Анатолий Кузнецов (33:03.32), второе место у Данила Логинова (+2:40.20), третьим стал Дмитрий Калинин (+2:56.24). Все пилоты выступали на Can-Am.

источник: «Советский спорт»
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