Определились победители ралли «Шёлковый путь» в зачёте мотогонщиков

Илья Щеглов на Husqvarna стал победителем ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте мотоциклистов.

На заключительном девятом этапе протяжённостью 118 км, который пролегал по маршруту Липецк – Москва, Щеглов стал третьим, но это не помешало ему удержать лидерство в генеральной классификации.

Общее время Щеглова составило 32 часа 27 минут 8 секунд. Вторым в общем зачёте стал победитель заключительного этапа Наиль Хуббатуллин на KTM (+2:17.50), третьим финишировал Вячеслав Пащенко на Husqvarna (+2:25.46).

В зачёте квадроциклов победу одержал Анатолий Кузнецов (33:03.32), второе место у Данила Логинова (+2:40.20), третьим стал Дмитрий Калинин (+2:56.24). Все пилоты выступали на Can-Am.