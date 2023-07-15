Пилот «Ягуар» Эванс выиграл гонку Формулы-Е в Риме, которая прерывалась из-за массовой аварии

Пилот «Ягуар» Митч Эванс выиграл гонку 13-го этапа чемпионата мира Формулы-Е в Риме. Он преодолел дистанцию за 1 час 37 минут и 2 секунды.

Вторым финишировал лидер нынешнего сезона новозеландец Ник Кэссиди (+1,639), третье место у немца Максимилиана Гюнтера на «Мазерати» (+9,126).

Этап в Риме ознаменовался массовой аварией на восьмом круге гонки, в которой сошлись сразу шесть пилотов. В начале развернуло Сэма Бёрда, а затем в машину британского пилота команды Jaguar Racing влетело несколько соперников, в частности Робин Фряйнс, Себастьен Буэми, Эдо Мортара, Антонио Феликс да Кошта, Лукас ди Грасси,

В личном зачёте чемпионата продолжает лидировать Ник Кэссиди с 171 очком, у Джейка Денниса — 166, у Митча Эванса – 151.

14-й этап чемпионата состоится в Риме в воскресенье, а завершится сезон 29–30 июля двойным этапом в Лондоне.