Экипаж Вязовича впервые в карьере победил в зачёте грузовиков на ралли «Шёлковый путь»

Экипаж белорусской команды «МАЗ-Спортавто» Сергея Вязовича стал победителем ралли-рейда «Шёлковый путь».

Итоговое время Вязовича составило 24 часа 22 минуты 14 секунд. Вторым финишировал Эдуард Николаев из команды «КАМАЗ-мастер» — 24 часа 34 минуты, третьим — его напарник по команде «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов (24 часа 38 минут 48 секунд).

На заключительном этапе Вязович финишировал вторым, пропустив вперед Эдуарда Николаева, но этого хватило, чтобы удержать лидерство в генеральной квалификации.

Для Вязовича эта победа стала первой в карьере на ралли «Шёлковый путь», которое проводилось в 2023 году в 13-й раз.