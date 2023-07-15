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Экипаж Вязовича впервые в карьере победил в зачёте грузовиков на ралли «Шёлковый путь»

Белорусский экипаж выступал на машине «МАЗ».
15 июля 2023 18:30
автор: Александр Евграфов

Экипаж белорусской команды «МАЗ-Спортавто» Сергея Вязовича стал победителем ралли-рейда «Шёлковый путь».

Итоговое время Вязовича составило 24 часа 22 минуты 14 секунд. Вторым финишировал Эдуард Николаев из команды «КАМАЗ-мастер» 24 часа 34 минуты, третьим его напарник по команде «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов (24 часа 38 минут 48 секунд).

На заключительном этапе Вязович финишировал вторым, пропустив вперед Эдуарда Николаева, но этого хватило, чтобы удержать лидерство в генеральной квалификации.

Для Вязовича эта победа стала первой в карьере на ралли «Шёлковый путь», которое проводилось в 2023 году в 13-й раз.

источник: «Советский спорт»
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