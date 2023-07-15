Карякин выиграл ралли «Шёлковый путь» в зачёте мотовездеходов

Пилот команды G-Drive Racing Анастасия Нифонтова выиграла финальный, девятый этап ралли-рейда «Шёлковый путь» в классе мотовездеходов.

Победу в общем зачете одерждал Сергей Карякин, представляющий команду Snag Racing Team, который на финальном этапе финишировал вторым. Тем не менее, он смог сохранить свое преимущество над ближайшим конкурентом Романом Русиновым. Итоговое время Карякина составило 25 часов 51 минута 30 секунд. Русинов преодолел дистанцию ралли-рейда за 26 часов 8 минут 40 сеунд. Третье место у Алексея Черкесова (26:21.06). Все призеры выступали на Can-Am.