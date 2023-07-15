Президент России В. Путин подвел итоги ралли «Шёлковый путь»

Президент России Владимир Путин направил телеграмму приветствия в адрес участников ралли-рейда «Шёлковый путь-2023», завершившегося в субботу в Москве.

«Эти соревнования прочно вошли в календарь престижных международных автогонок. Они объединяют известные команды, именитых пилотов и начинающих профессионалов из разных стран, способствуют продвижению и популяризации автомобильного спорта. И конечно, финиш ралли в самом сердце российской столицы, у стен Кремля, ‒ это всегда яркое, красочное событие, которое привлекает неподдельный интерес жителей и гостей Москвы», - говорится в телеграмме, размещенной на сайте главы государства.

президент поблагодарил организаторов ралли-рейда и поздравил победителей и участников. Владимир Путин подчеркнул, что они прошли сложнейший маршрут по территории 13 регионов России, а также пожелал удачи и покорения новых вершин в спорте.